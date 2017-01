Menina de 15 anos é achada morta depois de carro ser alvejado e cair em córrego em Campo Grande

FOTO: MIDIA MAX

Uma adolescente de 15 anos morreu na madrugada deste domingo (15) após o carro em que estava, com mais seis pessoas, ser alvejado por tiros e cair em um córrego no Jardim Oliveira, em Campo Grande.

Segundo informações policiais, a menina foi identificada como Izabela da Silva. O grupo teria se envolvido em uma briga na boate Macalé, na avenida Ernesto Geisel, com um rapaz que foi retirado do local. Este por sua vez, teria esperado a turma sair e então os perseguiu.

O rapaz estaria de moto e ao ir atrás do carro que estava o grupo atirou no veículo. Com o tiro, o motorista perdeu o controle do automóvel, um Monza, que caiu no córrego, na Rua Petropólis com a rua Lúdio Coelho.

Outro detalhe passado pela polícia é que quando chegaram no local do acidente, só estava o corpo da menina. Duas das vítimas já haviam sido levadas para a Santa Casa de Campo Grande, uma jovem de 20 anos e a irmã da menina, de 17 anos. Os quatro rapazes que também estariam no carro desapareceram.

Na lateral esquerda do carro há marca de tiros e muito sangue no capô do veículo. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Piratininga. No local, a nossa reportagem conversou com a mãe da adolescente, que estava muito abalada. Ela, sem se identificar, disse apenas que não sabia que a filha iria para uma boate, pois Izabela tinha dito que iria na casa de uma amiga tomar tereré, local este que frequentava sempre.

A equipe de reportagem do Jornal Midiamax foi até a boate onde a confusão teria ocorrido, mas o estabelecimento estava fechado e apenas um funcionário da limpeza estava no local. Ele afirmou não ter nenhum contato dos proprietários da casa noturna.

Fotos: Thatiana Melo/Midiamax

(Matéria editada para acréscimo de informações às 10h17)