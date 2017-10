Menina de 10 anos é estuprada por professor de artes marciais

Imagem Ilustrativa

Após a mudança no comportamento da filha, de 10 anos, como mentir para faltar as aulas, ficar arredia deixou a mãe desconfiada de que algo poderia estar acontecendo com a menina, que acabou contando para a mãe que tinha sido estuprada pelo professor de artes márcias.

O crime aconteceu na cidade de Brasilândia- distante 399 quilômetros de Campo Grande- a menina teria sido estuprada pelo professor na sua segunda aula, na casa do autor quando mostrava vídeos de artes marciais a menina.

Ele teria cometido o estupro quando a menina que estava sentada no sofá assistia aos vídeos de aulas de artes marciais. Depois de ser estuprada a criança passou a não querer mais frequentar as aulas mentindo para os pais que o professor teria cancelado, além de apresentar comportamento arredio.

Em uma conversa com a filha, a mãe descobriu o que tinha acontecido. Ela procurou a delegacia de polícia e fez a denúncia contra o professor que acabou preso. O professor deve ser transferido para o Presídio de Segurança Média de Três Lagoas.

Ainda de acordo com o site Rádio Caçula, o professor dava aulas em Três Lagoas, onde era investigado por abusar de uma aluna, que tinha deficiência intelectual.