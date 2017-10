Mato Grosso do Sul completa 40 anos nesta quarta-feira (11)

No dia 11 de outubro de 1977, finalmente concretizou-se o desmembramento de Mato Grosso do Sul, que o presidente Ernesto Geisel elevou à categoria de estado em 1º de janeiro de 1979, sendo primeiro governador empossado Harry Amorim Costa, além da Assembleia Constituinte. O acontecimento das primeiras eleições deu-se apenas em 1982.

Como justificativa de desmembrar o novo estado, foi argumentado pelo governo federal que a grande extensão da área do antigo estado tornava-o difícil de administrar, além da apresentação dos verdadeiros ambientes naturais diferenciados.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Mato Grosso do Sul tem atualmente cerca de 2.713.147 habitantes. A população é formada por imigrantes de várias regiões do Brasil e até de outros países.

As principais atividades econômicas são a agricultura (soja, milho, algodão, arroz, cana-de-açúcar); a pecuária (gado bovino) e a indústria alimentícia, porém o Estado também comporta outras atividades, como a produção e papel e celulose, por exemplo.

Nos últimos anos, uma série de investimentos do Governo do Estado em diversas áreas levou melhorias significativas à população de todos os municípios de Mato Grosso do Sul. Entre os setores prioritários estão saúde, segurança pública educação, economia e infraestrutura. Para conferir as ações clique aqui.

O Mato Grosso do Sul tem, como bebida típica, o tereré, que é o seu patrimônio imaterial, sendo o Estado um dos maiores produtores de erva-mate da Região Centro-Oeste do Brasil. O churrasco, herança da colonização gaúcha e o ritmo musical chamamé também fazer parte da cultura estadual.

A natureza do Estado, especialmente na região do Pantanal e do município de Bonito são cartões postais que levam o nome de Mato Grosso do Sul mundo a fora.

Imagens: Reprodução