Martinha não resistiu a luta contra o câncer e faleceu em FÁTIMA DO SUL

FOTO: ARQUIVO FAMILIAR

Fátima do Sul amanheceu mais uma vez de luto, na luta contra o câncer, Martinha Manicure como era conhecida, deixou os familiares e amigos.

Nas redes sociais as mensagens são de saudades como essa "Martinha Manicure hj vc nos deixou ....foi p junto do Senhor nosso Pai..... Mas aqui vc deixou tantas coisas boas q vai servir pra mtos como exemplo de vida.....guerreira....talentosa.....amorosa......e com uma alegria q contagiava a todos......Vc vai fazer mta falta .....Deus quis q a festa continuasse lá no céu onde vc já está irradiando a todos entes queridos ...Fique em Paz e tenha mta Luz na nova morada e q Deus dê mto conforto no coração de toda sua família....", dizia uma das mensagens via facebook.

Uma de muitas homenagens prestada nas redes sociais para a Martinha que realmente foi uma grande guerreira, na luta pela vida, contra essa terrível doença: o câncer.

Quem teve a oportunidade de conviver com essa pessoa, sabe o quanto ela era maravilhosa. Tinha um coração que não lhe cabia no peito, de tanta bondade.