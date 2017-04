Marquinhos do Dedé fez entrega de uniformes escolares aos 610 alunos da REME em VICENTINA

Na última sexta feira (07), o prefeito Marquinhos do Dedé juntamente com a Primeira Dama Sandra Brigatti Dias Benedetti e o Vice Prefeito Eduardo Costa (Oncinha), estiveram fazendo a entrega dos uniformes aos alunos da Rede Municipal de Ensino.

Atualmente somam-se o total de 610 alunos e o prefeito Marquinhos distribuiu 02 camisetas para cada aluno num total de 1220 camisetas e prometeu que logo após as férias do meio do ano cada aluno receberá mais 01 camiseta, no começo do ano letivo o prefeito também fez a entrega do Kit Escolar contendo (caderno, lápis, borracha, caneta e lápis de cor), para todos os alunos das escolas Antonia Alves Feitosa, CEIM Antonio Roberto Dias e Escola José do Patrocínio em Vila Rica.

O prefeito destacou em seu discurso que a Educação tem prioridade em seu mandato e que as suas primeiras ações foram voltadas a esta área. Marquinhos lembrou que o primeiro Projeto de Lei enviado à Câmara de Vereadores foi o que garante incentivo de 50% no transporte dos universitários.