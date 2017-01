Márcio Teles foi eleito por 7 a 2 e vai comandar a presidência do Legislativo em DEODÁPOLIS

FOTOS: Eliton Santos / Impacto News

O Vereador Márcio Teles (PSB) fez um discurso emocionado, lembrou de momentos difíceis e também de realizações que ocorreram em seus demais mandatos e destacou que a frente da Presidência do Legislativo fará uma gestão de coalização junto as bancadas, atraindo todo o apoio dos nobres edis. Marcio inicia seu quarto mandato, desta vez levando junto a responsabilidade de ter sido o maior detentor de votos nas eleições de 2016. O Vereador obteve 449 votos. Marcio foi eleito Presidente da Mesa Diretora para o biênio 2017/2018.



Marcio destacou que trabalhará em parceria com

o executivo.

“Quero dizer a todos que estou muito feliz por este momento. Ao fazer uma reflexão sobre a minha vida, um filme me passou em mente. Sobre todas as dificuldades que já passei. Em especial quando passei por situações difíceis junto a minha família para que eu pudesse chegar até aqui e fazer história. Estou aqui na condição de Vereador e Presidente da Câmara e sempre eu disse aos meus amigos que só estaria nesta posição se fosse pela vontade de Deus!” ressaltou Márcio.



Marcio Teles em seu discursos disse que haverá espaço para todos os Vereadores. O Presidente pediu aos pares que ajudem a administração do Prefeito Valdir Sartor para que haja mais harmonia entre os poderes e que a Câmara seja um agente de mudanças no município. No PSB, Márcio tem caminhado muito para obter recursos para o Deodápolis O Vereador tem em seu rol de amigos, o atual Secretário de Justiça e Segurança Publica de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa ‘Barbosinha’, o Senador da Republica Pedro Chaves e o Deputado Federal Dagoberto Nogueira.