Mais votado em Fátima do Sul é do distrito, entra para história e fala de projetos para CULTURAMA

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Mais votado em Fátima do Sul é do distrito, entra para história e fala de projetos

FÁTIMA DO SUL - Os trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Fátima do Sul começaram na manhã desta quarta-feira (15), e contou com a presença da prefeita eleita Ilda Salgado Machado (PR) e de seu vice-prefeito Altair Albuquerque (PR), presidentes de partidos, lideranças políticas, secretariados municipais e população.

O vereador do distrito de Culturama, José Michel Gomes, mais conhecido como o “Michel do Ceará” (PDT), entrou para a história política do município, com o título de vereador do distrito de Culturama mais votado em uma eleição municipal de Fátima do Sul. Lembrando que ele é pela primeira vez que se candidata e já consegue se eleger.

Ao Fátima News, Michel do Ceará agradeceu a confiança dos eleitores que votaram e confiaram em seus projetos e destacou “Temos uns projetos voltados para a área da agricultura, cobrando sempre as manutenções das estradas e também tentar trazer a feira do agricultor de volta para o distrito de Culturama e dentre outros que iremos no decorrer do nosso mandato, colocar em execução, mas sempre pensando nas reivindicações da nossa população do distrito de Culturama”, finalizou Michel.

O presidente do legislativo e vereador, Ermeson Cleber Mendes (PT), agradeceu a todos presentes e reforçou “A Câmara será parceira do Poder Executivo, estamos sempre voltados para o bem da nossa população. Quero agradecer a prefeita por estar aqui explanando seus projetos e mostrando a real situação do nosso município, e também aos secretariados, presidentes de partidos e lideranças política junto com a população que aqui nos prestigia nessa sessão. Aproveitar para convocar a todos para a próxima sessão ordinária que acontece na próxima terça-feira em Fátima do Sul”, finalizou Ermeson Cleber.

O retorno marca também a estreia dos sete novos vereadores eleitos em outubro de 2016 para um mandato de quatro anos. São eles: José Michel Gomes (PDT), Ezequiel Ferreira (PDT), Diego Candido Batista (SD) e Darcio Losano (DEM). Compõem ainda os parlamentares reeleitos: Jairo Fernandes (PSDB), Ronaldo do Lanche (DEM), Nelson Pisano (PR), João Hermes Pieretti (DEM), Luiz Cordeiro (PSDB) e Cleison José Souza (PSC), 2º suplente que ocupou a vaga deixada por Wagner da Garagem (PR) e Nilson Prado (PR), que se tornaram Secretários Municipais de Obras e Gestão, respectivamente.