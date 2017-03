Mais uma vítima de acidente com moto e caminhão em DEODÁPOLIS morre no hospital em Dourados

Foto: Divulgação/Reprodução Facebook

Morreu na manhã de hoje (20) no Hospital da Vida, Marili dos Santos Aragão Pereira, de 46 anos, moradora de Nova Andradina, após ser internada em estado grave. Marili e Jânio Sanches de Freitas, de 39 anos, morador em Batayporã, estavam em uma moto Kasinski Comet vermelha, quando colidiram frontalmente com um caminhão Mercedes-Benz vermelho, na tarde de ontem (19), na MS-276, trecho que liga distrito de Lagoa Bonita a Deodápolis.

Jânio, que não resistiu aos ferimentos, morreu logo após dar entrada no Hospital Cristo Rei de Deodápolis. Marili também foi socorrida para o mesmo hospital, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi encaminhada ao Hospital da Vida em Dourados.

Segundo informações da polícia, o motorista do caminhão, que prestou socorro no local, disse que a moto invadiu a pista contrária, provocando o acidente. Com isso, o casal foi arremessado da motocicleta.