Mais um suicídio é registrado na cidade de Deodápolis

FOTO: FÁTIMA NEWS / WHATSAPP

As primeiras informações que chegam a nossa redação é que mais um suícidio aconteceu agora a pouco na cidade de Deodápolis.

O fato aconteceu no Bairro Jardim Eldorado no município de Deodápolis, o jovem de aproximadamente 23 anos, se chama Alexsandro e trabalhava no açougue de um mercado no centro de Deodápolis.

As informações dão conta que o jovem não tinha ido trabalhar hoje, e o amigo que mora com ele chegou e se deparou com o fato.

A Polícia está no local para perícia de praxe.

As informações estão sendo apuradas.

SETEMBRO AMARELO - CAMPANHA EM TODO O BRASIL

Tristeza, falta de ânimo, vontade de ficar sempre sozinho. Quem tem esses comportamentos pode estar precisando de ajuda e, às vezes, uma simples conversa resolve. Esse é o tipo de trabalho feito pelo Centro de Valorização da Vida (CVV).

Neste mês é realizada a campanha “Setembro Amarelo”, de prevenção ao suicídio. O CVV tem um trabalho importante nesta área. "Doe um minuto, mude uma vida" é o tema da Associação Internacional de Prevenção do Suicídio (Iasp), que neste ano visa sensibilizar e conscientizar a população sobre os altos índices de suicídio no mundo e que essas mortes podem ser prevenidas.

Muitas mortes poderiam ser evitadas se a informação de que se pode pedir ajuda e dividir o que se sente com alguém fossem disseminadas. E é isso que a campanha “Setembro Amarelo” quer. O CVV, fundado em São Paulo em 1962, é uma associação civil sem fins lucrativos, filantrópica, reconhecida como de utilidade pública federal em 1973.