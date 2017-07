Mãe é presa após espancar o filho com galho de árvore

Thais, 19, moradora no Harrisson de Figueiredo, em Dourados, foi presa em flagrante na tarde desta quinta-feira (20) após bater no filho de seis anos. Com um galho de árvore, ela atingiu o menor e deixou marca na testa e no rosto.

Os ferimentos foram tão graves que o garoto precisou ser atendido na UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

De acordo com o boletim de ocorrência, ao dar entrada na unidade de saúde, servidores souberam do ocorrido e ligaram para o 2º Distrito Policial.

Após a denúncia, a delegada titular Andreia Alves Pereira encaminhou equipe de policiais civis até a casa da suspeita. A ação contou com o apoio da Guarda Municipal de Dourados.

Chegando lá a mulher confirmou ter batido no menino e alegou ter perdido a cabeça após uma vizinha ter chegado em sua casa falando que ele havia mexido com a sua filha.

Encaminhada à delegacia, ela foi autuada em flagrante por lesão corporal e maus tratos.