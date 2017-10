Mãe amamenta, coloca bebê de 3 meses para dormir e ele morre

Bebê de três meses foi encontrado morto momentos depois de mamar. Caso foi descoberto pela mãe da criança, ontem à tarde, em residência localizada no Bairro Jardim Carioca, na cidade de Três Lagoas.

Conforme divulgado pelo JP News, a mãe amamentou o bebê e depois o colocou para dormir em uma cama, no quarto, sozinho. Algum tempo depois, ela voltou ao cômodo para verificar a situação da criança, momento em que a encontrou morta.

A mulher acionou equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou o óbito do menino. Polícia Militar e perícia também estiveram no local.