Limit Academia destaca e divulga as ganhadoras do 2° Desafio '30 dias' em Fátima do Sul

FÁTIMA DO SUL – A Limit Academia de Fátima do Sul fez o encerramento do 2°Desafio “30 dias”, que já se consagrou sucesso total por todos que organizaram o desafio e se mantiveram apostos a todos os alertas que exigiam do 2°Desafio.

A Fisioterapeuta da Limit Academia, Maristela Poletto, agradeceu e destacou “Foi um sucesso. Obrigado pela confiança depositada em nossa equipe, todas vocês são vencedoras, em apenas 30 dias conseguiram resultados incríveis e agora é só seguir em frente. Parabéns também para as três vencedoras, Carla Rocha, Sonia Maria Santos e Nivia Carvalho que conseguiram eliminar em um mês 11kg, 8,5kg e 8kg. Vem ai o terceiro desafio aguardem”, finalizou Maristela.

FOTOS ABAIXO - O 2°Desafio “30 dias” exigiu muita determinação dos competidores, onde o lema era: 30 dias sem refrigerante, frituras, bebidas alcoólicas, açúcar, farinha branca, frituras, enfim, tudo o que poderia atrapalhar na competição, tinha que ser cortado do cardápio.