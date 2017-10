Líder de presídio é assassinado com 20 golpes de faca artesanal

Estabelecimento Penal Semi Aberto de Dourados

O preso Nesaque Souza de Franca, 25 anos, foi assassinado na manhã de sábado, com pelo menos 20 facadas dentro do Estabelecimento Penal Semiaberto de Dourados. O detento dividia cela com mais 12 presos, porém todos disseram para a polícia que não viram nada.

Nesaque havia deixado o regime fechado na quinta-feira, e na Penitenciária Estadual de Dourados (PED) ele era apontado como um “líder” que fazia oposição às ações de uma facção criminosa.

A informação do assassinato chegou aos presos da PED que ficaram exaltados. Equipes da Polícia Militar chegaram a ser chamadas para controlar os internos, no entanto, nenhuma ocorrência chegou a ser registrada.

O assassinato foi registrado no 1º Distrito Policial de Dourados onde será investigado.