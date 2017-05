Leiloboi abre agenda de leilões na 53ª Expoagro, veja programação

O 18º Leilão de Gado de Corte Mulheres do Conesul abriu na noite desta sexta-feira (12) a bateria de leilões da 53ª Expoagro. No sábado à tarde, seguindo a programação, foi a vez do 23º Leilão 4R, dos criadores Kito e Márcio Andrade. A programação inclui quatro leilões de animais e mais dois leilões beneficentes. A principal inovação é o aplicativo Leiloboi, que permite a oferta de lances pelo celular ou tablet. Todos os leilões têm transmissão ao vivo e são realizados no Tattersal Walter Guaritá.

O leilão Mulheres do Cone Sul contou com a participação especial da Agrícola Pai Cuê e da Fazenda Novo Olímpio, ofertando mais de 800 animais de carga fechada e gado de criador. Já o Leilão 4R ofertou 20 Reprodutores de Repasse e 110 Reprodutores Nelore.

A agenda de leilões segue na terça-feira (16), com o tradicional Leilodom. O evento beneficente está marcado para as 18h. Na quinta-feira, às 19h é a vez do leilão Direito de Viver, do Hospital do Câncer de Barretos.

Na sexta-feira (19) às 20 horas, acontece desfile das raças Quarto de Milha e Paint Horse no 6º Leilão QM Dourados. O leilão irá oferecer 35 lotes de potros, potras e éguas selecionados de criatórios de renome. A transmissão será feita pelo AgroBrasil.

No sábado, 20 de maio, às 13h mais uma edição do tradicional Leilão Ribalta MSA, promovido pelos criadores Rafael e Ricardo Carvalho Filho e Thiago Morais Salomão. A revisão dos animais será feita a partir das 9h e o leilão começa logo após o almoço, com oferta de bezerras, doadoras e prenhezes Nelore Elite. Também serão ofertados reprodutores Nelore, sendo 15 reprodutores de repasse e 70 reprodutores Nelore, Nelore Mocho e Guzerá. Este leilão será transmitido pelo AgroBrasil e terá frete para os animais registrados para todo o MS.

O aplicativo Leiloboi está disponível no App Store e permite o acesso a fotos, vídeo dos animais e catálogos. Mais informações sobre os leilões Leiloboi pelo telefone (67) 3342-4113 ou www.leiloboi.com

Sobre a Expoagro

A Expoagro é uma tradicional feira agropecuária, realizada anualmente pelo Sindicato Rural de Dourados. Em sua 53ª edição, o evento traz ao público as últimas novidades do mercado agrícola e pecuário, exposições, leilões, shows musicais, entre outras atrações. O evento é organizado pela Sato Comunicação e conta com o apoio do Sistema Famasul, OCB-MS, Prefeitura Municipal de Dourados, Brahma, Governo de MS, Unigran, UEMS, Sicredi, Incorporadora São Bento, Hotel Ibis e Hotel 10.