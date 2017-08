Leilão do governo tem Pajero a R$ 6 mil, sucata e mais 13 terrenos na Capital

O governo estadual, por intermédio da SAD (Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização) divulgou, no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (14), uma relação de veículos e imóveis que vai leiloar ainda neste mês de agosto.

O objeto do leilão divulgado hoje é a ‘alienação de veículos considerados obsoletos, ociosos, antieconômicos ou inservíveis para a administração pública estadual’, e a abertura da sessão está prevista para as 10hs do dia 31 de agosto.

A publicação prevê duas formas de leilão, presencial, que vai acontecer no auditório da ABO (Associação Brasileira de Odontologia de Mato Grosso do Sul), na Rua da Liberdade n. 836 - Monte Líbano, e eletrônico (link no fim da matéria).

São ao todo mais de 100 veiculos a serem leilados, alguns com débitos junto ao Detran (Departamento Estadual de Trânsito) que precisam ser quitados. O menor lance é de R$ 700, por uma Honda CG/Titan 125cc, e o maior R$ 6 mil, preço, por exemplo, de uma Pajero/HD Branca a Diesel.

O governo também vai leiloar 10 lotes de sucatas de veículos. A relação está no Diário do Estado de hoje.

Lotes

Além dos veículos, a SAD vai leiloar 13 terrenos na Capital, espalhados por diversos bairros. Os lotes variam de 250 m² a 675 m². Os terrenos serão leiloados na sessão prevista para às 9hs do dia 29 de agosto, também presencial e eletronicamente.

Alguns dos itens já tem área construída, e os preços variam de R$ 30 mil, um terreno no Jardim Carioca, por exemplo, a R$ 90 mil, um lote no Parque Rita Vieira.

O local do Leilão Eletrônico: acesse aqui

Os itens leiloados: entre as páginas 21 a 24 do Diário