Legislativo Municipal realizou homenagem ao saudoso Deodato no plenário da Câmara em Deodápolis

FOTO: ELITON SANTOS / IMPACTO NEWS - Legislativo Municipal realizou homenagem ao saudoso Deodato no plenário da Câmara

Neste ano de 2017, Deodápolis completou 41 anos de emancipação politico administrativa. O Legislativo municipal, na sessão da ultima terça (16) homenageou o fundador do município. Deodato Leonardo da Silva (In Memoriam) foi homenageado com quadros que foram fixados no plenário da Câmara e no Gabinete do Presidente, Vereador Márcio Teles. Na plateia presente no plenário estava Célio Leonardo da Silva, filho do saudoso Deodato.



“Esta é uma homenagem mais do que justa. O nosso saudoso fundador foi o homem que mais sonhou Deodápolis. Ele fez com que os nossos sonhos se realizasse e temos hoje um município que cresce e se desenvolve diante o sonho de ver uma cidade feliz e prospera, sonho este do nosso fundador Deodato Leonardo da Silva. Esta casa de leis, juntamente com o executivo municipal através do Prefeito Valdir Sartor vai resgatar a nossa história!” destacou a imprensa o Presidente da Câmara.



Em seus discursos, todos os Vereadores parabenizaram a iniciativa e destacaram a importância do resgate da história local como meio de homenagear as pessoas que contribuíram para o desenvolvimento de Deodápolis.