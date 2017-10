Legislativo homenageou ex-prefeitos (a), com galeria de fotos no plenário em Deodápolis

FOTOS: ELITON SANTOS / IMPACTO NEWS - Legislativo homenageou ex-prefeitos (a), com galeria de fotos no plenário

O Legislativo Municipal de Deodápolis lançou recentemente uma grande homenagem a todos os gestores que passaram pelo poder executivo e legislativo desde a emancipação do município ocorrida no ano de 1976. Foi instalado no ultimo mês de setembro, no lado esquerdo do plenário da Câmara Municipal, um mural com as fotos e com os certificados dos ex-prefeitos(a) e dos Presidentes de Câmara que fizeram história em Deodápolis.

“Com 41 anos, o município recebe neste ato ressalta a justa homenagem a todos os que contribuíram com a nossa cidade e que trabalharam para o bem de toda a nossa população. Independente de bandeiras partidárias, o que vemos aqui é a vontade de pessoas que sempre lutaram por uma Deodápolis mais justa e digna para todos. Esta é a homenagem que divido com todos os nobres vereadores e que lembram aqui que o futuro se constrói a partir da união e da harmonia!” destacou o Presidente da Câmara, Vereador Márcio Teles.

Nas fotos estão os ex-prefeitos Deodato Leonardo da Silva (In memorian), Pedro Martins, Manoel José Martins, Luiz Ferreira Viana, Maria das Dores de Oliveira Viana e o atual Prefeito de Deodápolis, Valdir Luiz Sartor. Ainda no mesmo lado estão as fotos de todos os Vereadores e Vereadores que presidiram o Legislativo e que se somam a construção da história do município de Deodápolis. A ‘Galeria dos Prefeitos e Presidentes) está à disposição no plenário da Câmara Municipal. As sessões ocorrem todas as terças feiras a partir das 19hs.