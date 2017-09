Ladrões invadem mercado e um acaba morto por guarda municipal

Imagem Ilustrativa

Criminoso identificado como Derci Jacinto da Silva, de 39 anos, morreu durante roubo na noite de ontem em mercado do Jardim Centro Oeste em Campo Grande. Guarda municipal que é dono do estabelecimento quem reagiu ao assalto e atirou. Comparsa de Jacinto foi preso e adolescente,16, apreendido pouco tempo depois do crime.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, por volta de 20H45min, dois homens e um adolescente foram até comércio na Rua Medrado e anunciaram o assalto. Um deles estava armado e obrigou que os clientes entregassem dinheiro e objetos pessoais.

Antes de fugir, os criminosos foram até o caixa do estabelecimento e ordenaram que o homem entregasse o dinheiro. Eles não sabiam que se tratava de um guarda municipal.

Quando se preparavam para fugir em Volkswagen Gol, os criminosos foram abordados pelo servidor e atiraram. O guarda reagiu e conseguiu balear Jacinto que morreu no local.

Outro assaltante, Gilmar Vieira dos Santos, de 27 anos, também foi atingido com dois tiros na perna, mas conseguiu fugir com o adolescente. O guarda municipal não se machucou.

As polícias Militar e Civil, além da Guarda Municipal foram acionadas e rondas foram feitas em busca dos suspeitos.

Vieira e o adolescente foram encontrados em mototáxi no bairro Vespasiano Martins e levados para a delegacia. Eles estavam com R$ 907 em dinheiro.

Arma usada durante o assalto, uma pistola .9 milímetros e o veículo utilizado na fuga ainda não foram localizados.

O guarda municipal se apresentou à polícia e entregou o revólver calibre .38 que usou para atirar no criminoso, além do registro da arma.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do bairro Piratininga (Depac) e será investigado.