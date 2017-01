Ladrões arrobam comércio e levam caixas de cerveja e dinheiro em GLÓRIA DE DOURADOS

FOTO: DIVULGAÇÃO

GLÓRIA DE DOURADOS – Foi registrado um boletim de ocorrência na Polícia do município de Glória de Dourados, onde a vítima informou que saiu de sua residência e foi até a casa de uma amiga, e ao retornar por volta das 00h30, de ontem, terça-feira (03), logo ao entrar no portão de sua residência, a vítima percebeu que uma porta que da acesso a área da frente da residência estava aberta.

A vítima informa ainda que teria deixado fechada, a comunicante tem um comércio na frente de sua residência, mas, ao chegar não verificou se o comércio estava como havia deixado.

Ao amanhecer, por volta das 08h30, ao abrir o comércio, percebeu que arrombaram a porta do comércio e subtraíram 03 caixas de cervejas de lata de 350 ML, marca Conti Sub zero, um cofrinho formato de vaca, com aproximadamente R$ 50,00 reais (cinquenta reais) em moeda e uma bolsa cor rosa com aproximadamente R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), totalizando um valor de aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais).

Foi registrado o boletim de ocorrência e a polícia se encarregará do caso.