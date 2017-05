'Ladrão' que teve mandioca introduzida no ânus 'foge' da Santa Casa

Foto: Wesley Ortiz

O homem de 33 anos, flagrado furtando mandioca, que teria sofrido violência com o produto do furto, evadiu da Santa Casa da Capital, por volta das 5 horas desta sexta-feira. De acordo com o assessoria de imprensa do hospital, o homem, que aguardava resultado de exames, foi embora, tomando rumo ignorado.

A assessoria destaca, que o paciente aguardava resultado de uma tomografia, para verificar a possibilidade de existência de objeto no interior do ânus, já que possuía marcas de violência na região. Questionado sobre uma possível cirurgia, para reparar os danos físicos causados, a assessoria destaca que os médicos aguardavam o resultado para definir os procedimentos que seriam tomados .

A Polícia Militar foi acionada na noite da última terça-feira (9), após um homem ser detido pela população, roubando mandioca em uma chácara, na rua Rezendes, no jardim Monte Alegre, na região sul da Capital.

Ao ser levado pela polícia, o homem, que estava com 5kg de mandioca em uma sacola, afirmou que foi agredido por um grupo de pessoas, que chegaram a introduzir o produto no ânus. Ele não soube identificar quais seriam os responsáveis pela agressão, foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Leblon e devido a gravidade do ferimento, foi encaminhado para a Santa Casa.

Porém, após ficar internado e realizar exames, ele deixou o local, sem dar explicações para a equipe médico responsável pelo caso.