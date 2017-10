Ladrão invade casa em Dourados, faz família refém e foge carros e R$ 32 mil

Carro foi encontrado abandonado - Foto: Osvaldo Duarte / Dourados News

Homem de 50 anos, a esposa, de 35, e o filho do casal, de 7 anos, foram feitos reféns por mais de duas horas por bandido armado, que roubou cerca de R$ 32,1 mil e dois carros da família, na noite de ontem, em Dourados.

De acordo com o boletim de ocorrência, vítimas estavam na residência, quando o sispeito pulou o muro da varanda e rendeu a mulher com um revólver, mandando que ela entrasse na casa.

Ao entrar, ladrão deu um chute na região da costela do homem e exigiu dinheiro. Vítima entregou aproximadamente R$ 2,1 mil em dinheiro e R$ 30 mil em cheques.

Em seguida, bandido mandou que as vítimas fossem para o quarto e ligou para um comparsa afirmando que já “estava no jeito”. Suspeito pegou as chaves de dois veículos do casal e entregou para outros dois homens, que fugiram com os automóveis, celulares e outros objetos roubados na residência.

Segundo as vítimas, o suspeito ficou no interior da casa por mais de duas horas e manteve o casal e a criança todo o tempo sob a mira da arma. Suspeito estava com um capuz na cabeça e ainda não foi identificado.

Um dos veículos, um Citroen C4 Pallas, foi abandonado pelo trio e recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Carro estava com o pneu da frente furado e foi entregue na Delegacia de Polícia Civil, que investiga o caso.