Ladrão é morto por policial de folga durante assalto em posto de combustível

FOTO: WhatsApp / Portal Correio do Estado

Durante roubo a um posto de combustível, assaltante foi morto a tiros por policial do Batalhão de Choque da Polícia Militar, na noite desta quarta-feira, no bairro Coopharádio, em Campo Grande.

De acordo com o Choque, três suspeitos armados tentaram roubar o posto, que fica na rua Spipe Calarge. Policial de folga estava no local acompanhado da filha e houve troca de tiros.

No confronto, um dos assaltantes foi atingido e morreu no local. Os outros dois fugiram em um carro prata roubado. Veículo foi abandonado na região do bairro Pioneiros e bandidos fugiram.

Equipes do Choque e da Polícia Militar fazem rondas pelo local em busca dos suspeitos.

Policial e a filha não foram atingidos. Equipes da Polícia Civil e perícia estão no local.