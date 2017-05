Ladrão ataca casal de idosos e populares ajudam e amarram criminoso em um poste

Foto: Álvaro Rezende / Correio do Estado

Casal de idosos, senhora de 70 e marido de 75 anos, foi atacado por ladrão na manhã deste domingo no Bairro Guanandi, região sul de Campo Grande. O autor identificado como Adailson Silva de Moura, de 32 anos, agrediu a idosa e ameaçava matá-la caso o marido intervisse. De acordo com o relato da vítima, o ladrão a agarrava pelo pescoço. "Foi então que meu marido foi em cima dele e nós três caímos no chão", relembrou. O único pertence que o casal portava era uma sacola com uma garrafa de café.

O caso aconteceu por volta das 6h, na esquina das ruas Javali e Abel Calarge. A vítima explicou que o casal seguia para depósito que pertence à família para preparar churrasco de Dia das Mães, quando a idosa foi surpreendida. O criminoso a agarrou pelo pescoço e puxou a sacola que tinha em mãos, contendo apenas uma garrafa de café. Com objetivo de proteger a mulher, o idoso partiu para agressão do autor, o que levou os três ao chão.

As vítimas chamaram por socorro e vizinhos apareceram no local para ajudar. Conforme o relato, o criminoso foi amarrado em um poste até a chegada da Polícia. Adailson foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Leblon, com ferimentos leves. As vítimas também ficaram com escoriações e foram encaminhadas ao Hospital Santa Casa, mas já passam bem e foram liberados. "Foi um susto muito grande, mas pelo menos nada mais grave do que os machucados", expressou a vítima.

À polícia, o autor disse que tinha recebido a informação sobre abusos sexuais sofridos por sua ex-mulher e que esta tinha pedido ajuda. Adailson diz ter confundido a ex-mulher com a vítima e a agrediu no intuito de afastá-la do homem que estava com ela, pois achou que fosse quem estaria cometendo tal abuso.

O assaltante foi levado hoje de manhã pela Polícia Militar para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga. O caso foi registrado como lesões corporais recíprocas.