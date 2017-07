Justiça de MS aceita denúncia por homicídio qualificado contra jovens por morte de garoto em lava-ja

A Justiça de Mato Grosso do Sul aceitou denúncia contra dois jovens pela morte de Wesner Moreira da Silva, de 17 anos, que teve uma mangueira introduzida no ânus, em um lava-jato de Campo Grande, ocorrido no dia 3 de fevereiro de 2017.

Agora, com a denúncia do Ministério Público Estadual (MPE aceita pelo juiz Carlos Alberto Garcete, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, o dono do lava-jato, Thiago Demarco Sena, e o funcionário dele na época, William Henrique Larrea, passam a ser acusados por homicídio doloso qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

Para o Ministério Público, William se prevaleceu do porte franzino da vítima, "imobilizou-a e agarrou-a pela frente do corpo, segurando seus braços e tórax, de forma a impossibilitar sua fuga". Ainda conforme o MPE, Thiago ligou o compressor de ar e introduziu a mangueira de ar no adolescente.