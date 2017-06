Juninho Lima e Adriano Zói estiveram na Capital solicitando recursos para Deodápolis

Antônio de Castro Vieira: Superintendente do IBAMA MS

Os Vereadores Juninho Lima e Adriano Zói de Deodápolis estiveram na ultima semana em Campo Grande realizando visitas com o intuito de obter recursos para o município.

As indicações dos Vereadores buscam apoio na aquisição de veículos para atender a Secretaria de Infraestrutura, Agricultura e Meio Ambiente e a sinalização de trânsito no centro da cidade de Deodápolis e nos distritos.

Em um primeiro momento, os Vereadores estiveram no IMASUL onde conversaram com o Diretor Presidente Ricardo Eboli. Já no IBAMA os nobres edis estiveram em uma reunião com o Superintendente Antônio de Castro Vieira. Nestes dois locais os Vereadores solicitaram a doação de dois veículos para melhorar o atendimento às propriedades rurais de Deodápolis.



Ainda na capital do estado, Juninho e Adriano estiveram no Departamento de Trânsito do MS (Detran) onde os mesmos solicitaram a correção da sinalização de trânsito da MS 276, no trecho entre Deodápolis e Lagoa Bonita. “Diariamente diversos condutores passam por este trecho que já registrou diversos acidentes e este pedido preza pela segurança da nossa população. Entregamos o pedido em mãos ao Diretor Adjunto do Detran, Donizete Aparecido da Silva!” destacou Adriano.



Donizete Aparecido da Silva: Diretor adjunto

do Detran/MS

Em Campo Grande os nobres edis também foram a Secretaria de Estado de Infraestrutura onde os mesmos levaram outros pedidos. O Vereador Juninho Lima solicitou da AGESUL para que o órgão do Governo do Estado providencie faixa de pedestres ou redutores de velocidade similares no perímetro urbano vertical e horizontal em todos os distritos do município. Ainda na AGESUL, Juninho discutiu a possibilidade de estender a Operação ‘Tapa Buraco’ da MS 276 em partes das avenidas Norvina Fernandes de Alencar em Lagoa Bonita. “Este é o trabalho da nossa Câmara Municipal. Estamos cobrando melhorias para a nossa cidade e contamos com o apoio do Governo do Estado nestas solicitações que atendem a nossa população!” destacou Juninho.



“O Distrito de Lagoa Bonita faz parte da MS 276 e tem uma Escola Estadual que fica localizada as margens da mesma, sendo que defronte há uma lombada eletrônica, mas mesmo assim existe o risco de acidente pelo forte trânsito de veículos leves e pesados que fica evidente para quem transita por ali. Pensando nisso e nos pedestres do distrito faço essa indicação para trazer mais segurança aos alunos e também todos os servidores e demais pessoas que por ali circulam. Destaco ainda que a Avenida Norvina Fernandes de Alencar já foi uma Rodovia Estadual e sendo o único trecho pavimentado fora do perímetro da Rodovia MS 276 e portanto, pensando pela qualidade e bem estar da população faço essa indicação!” finalizou Juninho Lima.