Jovens soltando pipa com linha de cerol viram caso de polícia em Ivinhema

PMs recolheram as linhas de cerol e apresentaram na Delegacia de Polícia Civil - Foto: Divulgação/PM

Na tarde deste domingo (06), por volta das 16h, uma equipe da Polícia Militar de Ivinhema foi acionada para comparecer no Residencial Solar do Vale após ser informada que várias pessoas estavam soltando pipas com linhas de cerol, colocando assim em risco a vida ou a saúde das pessoas que passavam pelo local.

Diante da denúncia, policiais se deslocaram até o bairro e flagraram três adolescentes de 13, 15 e 17 anos de idade, e ainda outro jovem, de 19 anos, de posse do material proibido.

Em continuidade à ocorrência, foi feito o recolhimento das linhas de cerol e apresentadas na Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os quatro jovens. Vale ressaltar que após os procedimentos, os adolescentes foram entregues ao Conselho Tutelar para as providências cabíveis. (com informações da Assessoria de Comunicação do 8º BPM)