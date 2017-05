Jovem vítima de acidente é filho do ex-diretor da Escola Vicente Pallotti em Fátima do Sul

FOTO: ADÉLIO FERREIRA - PRÓXIMA NOTÍCIA

Fátima do Sul amanheceu mais triste com o falecimento de outro jovem, Gustavo Roger, de 22 anos, vitima de grave acidente por volta das 01h30s desta segunda feira, 29, próximo do aeroporto de Fátima do Sul.

O entusiasmado jovem era filho do ex diretor da Escola Estadual Vicente Pallotti, Silvio Roger de Souza e da funcionária pública Frida Estilma, que trabalha na Exatoria.

Gustavo seguia em um veículo Onix de cor prata, com placas de Fátima do Sul sentido Dourados/Fátima do Sul, quando teria invadido a pista contraria e colidido de frente com uma viatura da PMA (Policia Militar Ambiental), que seguia sentido Dourados.

Ele não resistiu aos ferimentos antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros e veio a falecer.

A família consternada com o ocorrido convida os amigos e familiares para as ultimas homenagens na Capela Mortuária Jardim das Orquideas. O sepultamento ainda não esta definido o horário.