Jovem rastreia celular furtado em show e descobre aparelho em condomínio de luxo

Foto: arquivo Midiamax

Rastreador de celular revelou que um aparelho furtado na madrugada deste domingo (24), durante um show está em um condomínio de luxo em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o aparelho foi retirado de dentro da bolsa de uma jovem, de 26 anos, durante o show da dupla Henrique e Juliano, realizado no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, na Avenida Cônsul Assaf Trad, na região norte da cidade.

O rastreador mostrou que o aparelho está no condomínio ao lado do shopping. Um boletim de ocorrência foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

Arrastão -

Esta não é a primeira vez que registro de furto é registrado após shows realizados no local. No dia 25 de agosto de 2015 o 'Villa Mix Festival' - evento que leva diversos shows do gênero sertanejo universitário - terminou com 250 boletins de ocorrência registrados por furto e roubo.

A série de furtos e roubos ficou conhecida como o maior arrastão realizado em Mato Grosso do Sul. Na ocasião cerca de 400 celulares foram furtados.

Em agosto deste ano organizadores do festival de música sertaneja foram condenados a pagar cerca de R$ 3,5 mil de indenização por danos materiais a uma das vítimas do 'arrastão' que aconteceu durante o evento.

Tragédia -

Depois do show, nesta madrugada, um jovem morreu vítima de disparo de arma de fogo. O autor, um agente penitenciário federal foi preso e encaminhado para a Depac Centro.