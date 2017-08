Jovem faz sexo com anaconda e morre

Flórida - Um jovem foi asfixiado até a morte por uma anaconda na última sexta-feira, em Tampa, na Flórida (EUA). De acordo com os paramédicos que o encontraram, David Brown, de 22 anos, foi estrangulado durante relação sexual com o animal.

Segundo a família, David Brown tinha vários animais de estimação Reprodução Facebook

O corpo do jovem, que estava nu e enrolado ao animal, foi encontrado por um amigo, que entrou em contato com o serviço de ambulância, na esperança que David ainda pudesse ser salvo. O amigo, que não foi identificado, disse ainda que já sabia da relação 'estranha' entre o rapaz e a cobra, mas não imaginava que a intimidade chegasse a esse nível.

De acordo com o WN Daily Report, o IML confirmou que David penetrou "profundamente" a genitalia do animal. Para separar as partes intimas de David e da cobra, os peritos levaram várias horas.

Familiares contam que o jovem tinha vários animais de estimação entre cachorros, gatos, aranhas, cobras, escorpiões, tartarugas e até um filhote de porco.

Essa não é a primeira vez que David teve problemas com um animal de estimação. Em outubro do ano passado, ele precisou ser internado quando um Gerbilo — espécie de roedor — "perfurou seu ânus e mastigou parte do seu intestino grosso", contou um dos amigos da família.