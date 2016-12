Jovem é morto a tiros no Bairro Guiray em frente a sua residência na madrugada de Natal em IVINHEMA

Um jovem foi morto a tiros na madrugada deste domingo (25) feriado de natal, por volta das 04h10min, em frente a sua residência que fica na Rua Jose Caccia próximo ao Rotary Club, no bairro Guiray.

Conforme apurou o Site Ivinoticias, o jovem Manoel Antônio Marthos Santos de 18 anos estava na frente de sua casa chegando com um V.W. Golf de Santa Fé-PR, no qual segundo populares informaram que ouviram 4 disparos de arma de fogo, sendo que Manoel foi atingido com 2 disparos aparentemente, já que foi encontrado uma perfuração na região abdominal e outro na nuca.

O corpo de bombeiros de Ivinhema foi acionado, mas a vitima já estava sem sinais vitais e estava caído entre o carro e o meio fio.

A policia militar e civil também foram acionados, juntamente com a pericia de Nova Andradina para realizar os trabalhos de praxe, a Policia Civil irá investigar o caso.

Manoel Antônio iria fazer aniversario nesta segunda-feira (26), o mesmo era filho do Arizona fotografo.