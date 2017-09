Estava no sofá (foto Midiamax)

Um Jovem, de 26 anos, foi encontrado morto na manhã deste domingo (17), por volta das 6 horas. O corpo de Joventino Pires da Silva, de 26 anos, estava no sofá da casa onde ele morava, no Jardim Cavalcante em Fátima do Sul.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipe do Corpo de Bombeiros foi acionado e quando chegou ao local encontrou o jovem morto.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia de Fátima do Sul como morte a esclarecer e será investigado.