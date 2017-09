Jovem é assassinado a facada em Dourados

Imagem Ilustrativa

Na noite de sábado (9) Mauro Benites, de 20 anos foi morto com uma facada no peito, no assentamento Inhuverá, em Dourados. De acordo com o Dourados News, o irmão da vítima contou aos policias que estava procurando pelo irmão, quando o encontrou em uma estrada próxima ao anel viário, nos fundos de uma distribuidora de bebidas, ainda com vida. Mauro estava ao lado de sua bicicleta embriagado, e não tinha condições de deixar o local. Diante disso ele optou por levar a bicicleta primeiro e depois voltar para pegá-lo.

Após alguns minutos, ele retornou e encontrou o irmão já ferido com a facada no peito, e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a vítima já estava morta. Ele disse ainda que o irmão havia se mudado para Dourados há duas semanas para trabalhar em uma colheita de milho. Os motivos e autoria do crime serão investigados pelo 1° Distrito Policial.