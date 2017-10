Jovem de 27 anos morreu após bater violentamente contra placa no KM 90, entre Deodápolis e Ivinhema

Acidente aconteceu na BR 376, entre Deodápolis e Ivinhema. Foto: Osvaldo Duarte - Dourados News

Um jovem de 27 anos morreu após bater violentamente contra uma placa de sinalização na rodovia BR 376 entre os municípios de Deodápolis e Ivinhema. Douglas Silva Brito estava em uma moto CG Titan Prata com placa HSP-2451. Ele perdeu o controle da moto e bateu contra a placa no KM 90.



O impacto foi tanto que a moto continuou o trajeto e se chocou mais a frente contra uma arvore. Já o corpo de Douglas caiu a alguns metros de distância. A pericia de Dourados esteve no local do acidente. Segundo informações, o acidente pode ter ocorrido na madrugada.



O jovem é morador em Ivinhema. Ele seguia no sentido Ivinhema – Deodápolis. As causas do acidente são investigadas.