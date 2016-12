Jovem de 24 anos morre carbonizado após carro colidir em árvore em BONITO

Fotos: Redes Sociais

Um homem identificado por Bento Martins Lopes Junior, de 24 anos, morreu carbonizado na tarde desta segunda-feira (19), na MS – 178, que liga Bonito a Bodoquena. A vítima era motorista de uma Agência de Bonito. Ainda não se sabe a causa do acidente.

Segundo informações da Polícia Civil, o rapaz, que pilotava um Renault Duster, trafegava sentido Bodoquena/Bonito, e a pouco mais de 15 km da cidade saiu da pista e colidiu com uma árvore. Com o impacto da colisão, o carro acabou pegando fogo.

Testemunhas que presenciaram o acidente acionaram a Polícia Militar que chegou rápido. Um trator-pipa de uma fazenda próxima ao acidente foi deslocado até o local, mas as chamas já haviam consumido todo o carro e a vítima acabou morrendo carbonizada.

A perícia esteve no local e deve confirmar as causas do acidente nos próximos dias.

O caso foi registrado como morte a esclarecer.