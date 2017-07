Jovem de 21 anos leva tiro na cabeça após motorista de BMW fugir de assalto

(Foto: Geisy Garnes/Midiamax)

Uma jovem de 21 anos ficou gravemente ferida após levar um tiro na cabeça em uma tentativa de assalto, na madrugada deste sábado (15), em Campo Grande. A vítima estava com outras três pessoas em uma BMW quando os bandidos anunciaram o crime. O condutor do veículo acelerou e neste momento os suspeitos dispararam contra as vítimas.

O caso aconteceu na Rua Lucélia, no Jardim Monte Líbano. Em estado de choque, a amiga da vítima que a socorreu contou à polícia que elas estavam com dois rapazes desconhecidos em uma BMW. No cruzamento das ruas Lucélia e Calarge, ela pediu ao motorista que parasse o carro, mas assim que abriu a porta foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta.

Os suspeitos anunciaram o assalto e para escapar da ação, o motorista do veículo acelerou. Para a polícia, a jovem contou que foi nesse momento que ouviu um disparo, viu fumaça dentro da BMW e percebeu a amiga cair na rua, já ferida. A testemunha relatou que pediu para o rapaz que dirigia o carro parar e desceu para ajudar.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado, e levou a vítima para a Santa Casa de Campo Grande. Conforme o boletim de ocorrência, a jovem está internada na ala vermelha do hospital com um ferimento na cabeça.

Depois do crime, os jovens que estavam com as meninas fugiram. A amiga da vítima afirmou ainda que seu celular e todos os documentos ficaram dentro da BMW. Ela também precisou de atendimento médico na Santa Casa, pois estava em estado de choque.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas na forma tentada e pelo emprego de arma, na forma tentada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.