Jovem de 19 anos é surpreendido por capivara na pista e sofre vários ferimentos em Fátima do Sul

FOTOS: BOMBEIROS

FÁTIMA DO SUL – A equipe de plantão do Corpo de Bombeiros de Fátima do Sul foram acionadas para uma ocorrência de acidente de trânsito na noite de ontem, domingo (11).

Ao serem informados, a viatura do Corpo de Bombeiros se dirigiu para a BR-376, próximo ao aeroporto da cidade, onde chegando no local, foi constatado uma forte colisão entre um motoqueiro e um animal silvestre (capivara).

A vítima de 19 anos que trafegava com um capacete daqueles que é aberto na frente, com o choque, caiu e sofreu várias escoriações pelo corpo e um ferimento lacerante na região da face.

O jovem foi encaminhado para o pronto socorro do Hospital da SIAS de Fátima do Sul, onde ficou a cuidados médicos que estavam de plantão naquele momento.