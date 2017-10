Jovem de 18 anos é morto em briga por volume do som em bar em Navirai

Foto: NAVIRAI NA NET

Heliton Resine da Trindade, de 18 anos, foi morto a tiros, oor volta de 23h30 deste sábado, durante uma briga, em um bar localizado na avenida Caarapó, Jardim Ipê, em Naviraí. A Polícia Militar foi acionada por populares, para atender a ocorrência. O acusado ainda não foi identificado e continuam sendo realizadas pelas Polícia Militar (PM) e pela equipe de investigação da Polícia Civil.

Quando chegaram ao local do crime, no bar, os PMs encontraram o comerciante Elme Correa Gonçalves, de 54 anos, que segundo informações, estaria armado durante a briga. De acoirdio com Elme, um grupo de jovens estava escutando som alto no bar, entre eles Heliton.

Uma segunda vítima dos disparos, identificado como Mauricio Maxuel,de 42 anos, foi pedir para que o grupo abaixasse o volume do som, momento em que se desentenderam e Mauricio foi agredido pelos jovens.

Durante a briga, o comercianyte relatou que escutou disparos de arma de fogo e percebeu que tanto Heliton quanto Mauricio estavam feridos. Ainda segundo relatos, Heliton foi socorrido e levado para a Santa Casade naviraí, em um vepiculo Volkswagem Gol. Ele não resistiuaos ferimentos e morreulogo em seguida.

Após os disparos, Mauricio se escondeu em um quarto localizado no fundo do bar. Ele disse aos policiais que foi baleado após se desentender com um grupo de jovens que estavam com som alto no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou Mauricio para o Hospital Municipal.

Durante buscas no interior do Bar, os policiais encontraram um revólver calibre.32 em uma gaveta atrás do balcão, questionado sobre a arma, o dono do Bar confirmou a posse e disse que o revólver era somente para proteção pessoal e no momento da briga não o utilizou.



Diante dos fatos, Elme Correa Gonçalves (dono do bar) foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e encaminhado para a Delegacia de Polícia civil de Naviraí.



Uma equipe do GETAM da Polícia Miliar que estava no local, foi informado através do caseiro de uma igreja que fica próximo ao local, que alguém havia jogado algum objeto no terreno da igreja, sendo averiguado e encontrado um revólver calibre.38 com quatro munições deflagradas, indicando que a arma foi utulizada na briga.