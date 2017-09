Jovem de 18 anos é morta a golpes de tesoura em Campo Grande

FOTO: FACEBOOK -

Mayara Fountoura, 18 anos, foi morta a golpes de tesoura na noite de ontem (15), no bairro Universitário, em Campo Grande. Familiares e amigos suspeitam do companheiro que, recentemente, saiu do presídio. O crime teria sido motivado por ciúmes. A jovem morava com o irmão, mas estava sozinha no momento do crime.

De acordo com amiga de Mayara, que não quis ser identificada, a jovem vivia sob ameaças do rapaz, conhecido como Robinho. “Ele estava preso e fazia alguns dias que tinha saído da cadeia. Mayara sempre o visitava no presídio”, disse a amiga. "Ele estava preso há um ano, por ter praticado homícidio, anteriormente, mas foi solto há alguns dias". Ainda conforme informações de amiga, Mayara se relacionava com ele desde os 14 anos.

O corpo de Mayara será velado agora à tarde, a partir das 15h.

Na página do Facebook amigos de Mayara estão chocados com o crime, pedindo Justiça.