Jovem de 18 anos cometeu suicídio na noite deste domingo em Deodápolis

FOTO: FACEBOOK

Um jovem de apenas 18 anos cometeu suicídio na noite deste domingo, dia 25. Matheus da Silva Freitas foi encontrado morto em um cômodo da casa que fica na Rua Pedro Augusto de Oliveira. As informações extraoficiais são de que o jovem foi encontrado pelos pais que retornavam de um Hospital. Um vizinho, segundo relatos, ainda tentou reanimar o rapaz, porém sem sucesso.



A pericia técnica de Dourados, junto com a Policia Civil de Deodápolis e a Policia Militar estiveram na residência onde o fato ocorreu. O jornal IMPACTONEWS apurou com familiares que afirmaram não saber os motivos que levaram ao suicídio de Matheus. Ele não aparentava ter depressão ou motivos para atentar contra a própria vida. Amigos no local disseram que ele era um jovem cheio de vida e que sempre cultivou muitas amizades.



O jovem Matheus estava trabalhando atualmente em uma borracharia da cidade. Uma parente do jovem, antes da chegada da pericia, saiu em frente a residência onde um grande número de pessoas se concentrou. Ela pediu orações e apoio a família que passa pelo momento de dor. “Pessoal, não é hora de especulações. Infelizmente estamos vivendo este momento de muita tristeza. Peço a vocês em nome de nossa família, oração e apoio. É disso que precisamos!” disse.



Nas redes sociais, mensagens de apoio se multiplicaram. O fato reacende a necessidade de se debater o tema suicídio. “Sofrer em silêncio não é nenhuma demonstração de força, todos precisamos de ajuda, principalmente em momentos difíceis! Não julgue você nunca sabe de verdade o que uma pessoa está passando. #AsVezesUmAbraçoMudaTudo#ConsciênciaDoSuicidio#MasTemosQueLutarPorIssoOAnoTodo#MaisUmSuicidioDeusTenhaMisericordia”. Diversas pessoas repostaram esta mensagem no Facebook.