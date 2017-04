José Durando troca PT pelo PSDB, se emociona e diz 'estou em casa no PSDB' em FÁTIMA DO SUL

Na noite da ultima quinta-feira (13), esteve em Fátima do sul à vice-governadora do estado Rose Modesto (PSDB). Em agenda para realizar convenção das eleições do novo diretório do PSDB de Fátima do Sul.

Na ocasião foi realizado filiações ao partido e uma delas foi à do Dr. Jose Durando, Médico Fátimassulense de grande honra ao município. "Estive presente ao PT nos últimos oito anos em consideração a questão municipal, mas hoje não me vejo em outra situação a não ser deixar o PT e ingressar em um novo partido", disse Dr. Jose.