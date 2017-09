Jornalista Wianey Carlet morre aos 68 anos em Porto Alegre

Wianey nasceu na cidade de Três Passos, no Norte do Rio Grande do Sul, e começou a carreira na rádio e TV Difusora, passando ainda pela Caldas Júnior e pelo Grupo RBS, onde foi comentarista da rádio gaúcha e colunista do jornal Zero Hora. No dia 4 de setembro ele estreou no programa Toque de Bola da Rádio Bandeirantes.