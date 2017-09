Jateí terá entrada recapeada e prefeito Eraldo destaca ações do governo do Estado no município

JATEÍ - O prefeito do município de Jateí, Eraldo Jorge Leite, recebeu na manhã desta quinta-feira (28), em seu gabinete, o coordenador regional do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Júnior Vasconcelos e os engenheiros da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), para discutirem a elaboração do projeto de recapeamento da entrada da cidade que dá acesso a Jateí.

Eraldo Leite destacou o empenho e o compromisso firmado pelo governado do Estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), com o município de Jateí “O governador Reinaldo Azambuja é sem dúvida um parceiro dos 79 municípios, e um desses 79, está a nossa querida Jateí. Quero lembrar que essa conquista também é da Câmara de Vereadores de Jateí, que sempre esteve junto com o executivo municipal em todas as ações que precisamos desenvolver para o melhor do nosso povo”, destacou Eraldo Leite.

O prefeito Eraldo passou também aos engenheiros e coordenador Júnior Vasconcelos, a dificuldade em que não só o município de Jateí sofre, mas todos os Estados e municípios do Brasil, passam com a crise financeira que assola “Buscamos sempre trabalhar com os pés no chão, entregamos recentemente 08 Motos 0KM para os agentes de saúde, 2 Ambulâncias 0KM, Reforma da Unidade Básica de Saúde e de um novo Consultório Odontológico, para a Saúde de Jateí e entregamos 01 Ônibus 0KM para a Educação do município, isso é fruto de trabalho em parceria, e hoje recebo essa equipe do governo do Estado para a realização em parceria dessa tão sonhada obra de recapeamento da entrada do nosso município”, agradeceu e finalizou Eraldo Leite.

Os vereadores da Câmara Municipal não estiveram presente na reunião, por estarem em um encontro de vereadores da Capital do Estado, Campo Grande.

AÇÕES DO GOVERNO EM JATEÍ

O Governo de Mato Grosso do Sul constrói duas pontes de concreto armado em Jateí e prepara o início da obra de outras três travessias que vão contribuir para a integração e o desenvolvimento do município. Os investimentos estimados nas ações ultrapassam os R$ 3,7 milhões, e contam com contrapartida da União por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Das cinco pontes, uma está em execução sobre o córrego Água Santa, na MS-145, e outra é erguida na região do Tago, na linha Carajá. As duas custam R$ 1 milhão e R$ 459,9 mil, respectivamente.

As outras três travessias estão em processo de licitação. Uma delas será instalada na Linha Barreirinho (Farinheira), sobre o córrego Dona Rosa, ao custo previsto de R$ 401,7 mil.

A outra ficará na Linha Potreirito Nascente, sobre o córrego do Bastião, e custará R$ 1,2 milhão. Já a terceira será erguida na Linha Carajá Poente, na região do Oliveira. Os dados são da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

Para o governador Reinaldo Azambuja, a construção objetiva o desenvolvimento e o progresso de Jateí. “Pontes são alternativas de transporte e produção”, afirma o gestor. Segundo Reinaldo Azambuja, o Estado prevê investir mais de R$ 104 milhões em 90 pontes de concreto em 39 municípios de Mato Grosso do Sul.