JATEÍ: Serviço convivência desenvolve projeto saúde e bem-estar Familiar com crianças e adolescentes

Serviço convivência desenvolve projeto saúde e bem-estar Familiar com crianças e adolescentes

No município de Jateí através da Secretaria de Assistência Social em parceria com a Saúde o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes deu inicio ao projeto “Saúde e bem estar familiar”.

Programado para todo este mês de agosto, o projeto visa promover ações que ajude o aprendizado aos usuários, proporcionando conscientização e qualidade de vida priorizando a saúde, o bem estar físico, mental e social dentro do espaço onde os mesmos estão inseridos.

Para o inicio dos trabalhos com o tema Prática de higiene e prevenção de doenças, o médico Sixto Marcos e da enfermeira Natalia Miller ministraram palestra de orientação. Como explica a gerente de programas e projetos sociais Vanderléia Ramos o projeto será desenvolvido juntamente com uma equipe multidisciplinar da área da saúde, envolvendo também demais profissional como, psicólogo, dentista e educador físico, que abordarão no decorrer do mês diversos temas. “Abordar sobre o estudo e reflexão deste tema saúde é importantíssimo, para que através do mesmo promova hábitos que valorizem uma vida saudável.”

Esta é uma parceria aprovado pelo prefeito Eraldo Jorge Leite, entre os setores da Secretária de Assistência Social Antonia Marcilia e Secretária de Saúde Cileide Cabral, também vice-prefeita, onde ambas encontra-se satisfeita em ver o bom desenvolvimento do projeto.