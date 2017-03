JATEÍ: Prefeitura prepara ação especial para mulheres nesta quarta-feira ‘Mulher Maravilha’, Confira

FOTO: CARTAZ

A prefeitura de Jateí prepara para o Dia Internacional da Mulher nesta quarta-feira 8 de março uma ação especial “Mulher Maravilha”. Uma parceria entre as secretárias municipais que visa homenagear todas as mulheres do município.

Contando com a também organização da primeira-dama Maria Aparecida Neres Leite a ação será realizada na Praça Central, com inicio previsto para às 17h:30min saindo do Monumento da Abelha logo na entrada da principal avenida da cidade, seguindo até a praça onde haverá atividades e sorteios de diversos prêmios.

O prefeito Eraldo Jorge Leite (PSB) um importante incentivador desta ação, convida todas as mulheres de Jateí para participarem deste dia tão especial, que visa valorizar, respeitar e admirar ainda mais a classe feminina do município. “Venham mulherada, participem”.