JATEÍ na lista dos concursos que reúnem mais de 700 vagas em MS e salários de até R$ 5,6 mil

FOTO: ADAUTO DIAS / GLÓRIANEWS

Mato Grosso do Sul está com quatro concursos públicos abertos nesta semana. Os certames com inscrições abertas são: Câmara Municipal de Jateí, Câmara Municipal de Campo Grande, TJ MS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) e Prefeitura de Porto Murtinho. Somadas, são 740 vagas, sendo a maioria, para o TJ MS.

Para quem está na faculdade, há processo seletivo da Prefeitura de Campo Grande para contratação de estagiários de Educação Física.

Câmara Municipal de Jateí

A Câmara Municipal de Jateí, cidade a 260 quilômetros de Campo Grande, abre nesta segunda-feira (28), inscrições para concurso público. São nove vagas para profissionais com nível fundamental completo, nível médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 3,3 mil.

A provas escrita objetiva está prevista para o dia 22 de outubro. O candidato deverá preencher o formulário de inscrição disponível no endereço eletrônico http://www.sigmams.com.br até 11 de setembro. Além disso, o interessado deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 65 e R$ 99 conforme a escolaridade do cargo.

Vagas

Nível fundamental: Auxiliar de Serviços Gerais (1), Copeira (1) e Servente de Limpeza (2) com vencimento base inicial de R$ 1.150,00 e Motorista (1) com vencimento base inicial de R$ 1.575,00.

Nível médio: Assistente Técnico Legislativo (1) com vencimento base inicial de R$ 1.875,00 e Recepcionista (1) com vencimento base inicial de R$ 1.575,00.

Nível superior: Analista de Planejamento e Controle (1) e Procurador Jurídico (1), ambos com carga horária de 30 horas e vencimento base inicial de R$ 3.380,00. (Veja o edital)

Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul abriu inscrições para concurso que vai formar cadastro de reserva para futuro e eventual provimento na estrutura funcional do Judiciário do Estado. No total, são 560 vagas e salários entre R$ 4.913,79 a R$ 5.636,96. A prova objetiva está marcada para o dia 29 de outubro, em Campo Grande.

O cadastro de reserva será formado para os cargos de Analista Judiciário – Bacharel em Direito, Analista Judiciário – Bacharel em Administração e Técnico de Nível Superior, nas seguintes especialidades: Analista Técnico Contábil, Analista de Sistema Computacional, Bibliotecário, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Arquiteto, Médico, Odontólogo, Assistente Social, Psicólogo, Jornalista e Estatístico.

Para fazer a inscrição, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico, link Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, preencher o cadastro (completo); preencher o formulário eletrônico de inscrição no Ambiente do Candidato; imprimir o boleto bancário, exclusivamente via internet. (Veja o edital)

Câmara Municipal de Campo Grande

A Câmara Municipal de Campo Grande abriu concurso público com 70 vagas para cargos de nível médio e superior. Os salários vão de R$ 1,6 mil a R$ 2,8 mil, com carga horária de 30h semanais.

O concurso terá inscrições abertas até o dia 27 de setembro, que deverão ser feitas pelo site da Fapec. A taxa de inscrição é de R$ 110 para cargos de nível superior e de R$ 90 para cargos de nível médio. A taxa de inscrição poderá ser paga até o dia 28 de setembro. (Veja o edital)

Nível superior: atividade técnico-legislativa - salário R$ 2.833,33

(18 vagas para técnico legislativo; 2 vagas para redator; 1 vaga para tradutor de libras);

Nível superior: atividade técnico-administrativa - salário R$ 2.833,33

(20 vagas para técnico administrativo; 1 vaga para jornalista; 1 vaga para publicitário);

(2 vagas para analista de sistema; 2 vagas para contador; 2 vagas para analista de controle interno);

Nível médio completo: atividade apoio administrativo - salário R$ 1.627,27

(15 vagas para assistente administrativo; 5 vagas para técnico em informática; 1 vaga para segurança do trabalho).

Prefeitura de Porto Murtinho

A prefeitura de Porto Murtinho – cidade a 454 quilômetros de Campo Grande- abre, na próxima sexta-feira (25), inscrições para processo seletivo com quase 100 vagas e salários de até R$ 4 mil.

O Processo Seletivo terá vigência de um ano após a data de sua homologação, podendo ser prorrogado, por igual período, em caso de interesse público.

As inscrições serão realizadas no período de 25 de agosto à 11 de setembro 2017. O candidato só poderá fazer a inscrição pela internet, no endereço eletrônico www.valeconsultoriaeassessoria.com. As provas escritas têm data prevista para 1 de outubro.

Nível médio: Técnico de Enfermagem, Técnico em Radiologia, Auxiliar de Saúde Bucal, Educador Social, Entrevistador Cadastro Único, Visitador Social, Auxiliar de Laboratório, Auxiliar de Farmácia.As vagas de nível superior são para Fisioterapeuta, Enfermeiro, Biomédico, Odontólogo, Psicólogo, Bacharel em Educação Física, Assistente Social, Advogado.

Nível fundamental: Agente Comunitário de Saúde, Agente da Saúde Pública, Auxiliar de Serviços de Saúde, Auxiliar de Serviços Gerais, Motorista da Saúde, Motorista, Artífice de Copa e Cozinha, Operador de Máquinas, Mecânico e Auxiliar de Serviço de Educação. (Veja o edital)

Estágio

Prefeitura de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande vai selecionar estagiários de Educação Física que irão atuar como agentes sociais de esporte e lazer. São sete vagas com bolsas de R$ 600,00, além de vale-transporte e seguro de vida.

As inscrições deverão ser feitas online entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro. No mesmo período, os interessados em participar do processo seletivo deverão entregar cópia de documentação exigida, na Seges (Secretaria Municipal de Gestão).

O processo seletivo será composto apenas por uma prova escrita, que será realizada em local e data ainda a serem definidos pela Prefeitura. As inscrições poderão ser feitas pelo site da Prefeitura.

Para obter mais informações sobre o processo seletivo e conferir lista de documentos exigidos para a contratação, acesse o Diogrande, entre as páginas 5 e 6.