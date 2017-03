JATEÍ inicia neste sábado Campeonato de Futsal com atrações dos Ginasloucos

No município de Jateí inicia na noite deste sábado 01/04, o I Campeonato Municipal de Futsal de Jateí/2017, envolvendo atletas da sede, distrito Nova esperança e Gleba Nova Esperança, a abertura esta prevista para as 19h no Ginásio de Esportes,com atração especial do grupo de basquete Ginasloucos de Dourados.

A apresentação consiste em enterradas de basquetebol de uma forma atraente e extrovertida, onde são feitas jogadas individuais, duplas, trios e coletivas, com evoluções e grau de dificuldade em cada jogada, combinando muita adrenalina. O Ginasloucos éum grupo bem conhecido na região que já participou de vários programas de televisão, inclusive dos Jogos Olímpicos Rio 2016.

O prefeito Eraldo Jorge Leite (PSB) convida toda a população de Jateí e região para prestigiar estasolenidade de abertura que terá apresentação das dez equipes participantes do campeonato, visando fazer integração e expandir a prática do esporte no município. O departamento municipal de esportes e lazer encontra-se na gerencia do professor Kleberson José Grossko por meio da Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer Eleni Felipe.