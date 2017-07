Jateí fecha hoje os festejos com a queima da maior fogueira do País, VEJA a programação

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS / ARQUIVO

JATEÍ – Os trabalhos para que tudo ficasse de forma segura e organizada, finalizam na noite deste sábado (01), os festejos da Festa da Fogueira 2017, com a queima da maior fogueira do País, com aproximadamente 60 metros de altura.

Foram mais de 20 dias de trabalho na montagem que fica no Parque da Fogueira no município de Jateí, para que hoje a meia-noite, o grande show de fogos brilhe o céu na cidade de Jateí.

- PROGRAMAÇÃO

No município de Jateí inicia nesta quinta-feira a 40ª Festa da Fogueira, um dos maiores eventos da região programado para os dias 29,30 de junho e finalizando hoje, 01 de julho.

O evento reverenciando ao Santo Padroeiro do município São Pedro terá entrada franca durante todos os dias, tanto para o recinto da festa que acontece no parque da fogueira “Eloi Quelé Ramos” como também os shows artísticos.

Hoje Sábado 01/07 - ÚLTIMO DIA

Terá às 9h a tradicional Cavalgada;

12h Queima do alho;

19h Abertura das barracas;

20h Semifinal e final do Rodeio;

23h Show com Paulo & Jean;

00h Queima da maior fogueira do país e o encerramento 00h:30min Show com Jeann & Julio.