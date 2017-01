JATEÍ: Falta de remédio nunca mais, Saúde vai usar prontuário eletrônico e será a 1ª no Estado do MS

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Falta de remédio nunca mais, Saúde vai usar prontuário eletrônico

Na manhã de ontem, segunda-feira (09), a Secretária Municipal de Saúde Cileide Cabral da Silva Brito, realizou uma reunião no Centro Social João Quelé Ramos com os profissionais da saúde do município para demonstração do Programa Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC).

Com a implantação do programa a equipe de saúde passa a ter acesso mais rápido sobre a população e informações atualizadas a todo o momento, com o PEC a Secretaria de Saúde passa, a saber, tudo o que se ocorre com os atendimentos, os estoques de medicações passa a ser informado sobre qual lote de medicação esta para vencer, quantas unidades da medicação tem no estoque, com isso, falta de Remédios, nunca mais.

Os Agentes Comunitários de Saúde usaram tabletes para coletas de dados, assim que chegarem às unidades de saúde os dados passaram a estar disponíveis para toda rede de dados do município.

Com o PEC teremos:

Tecnologia avançada.

Melhor integração dos serviços de saúde.

Mais informações.

Dados por cidadão (individualizados).

Relatórios de saúde dinâmicos e etc.

Jateí será a primeira no Estado de Mato Grosso do Sul a implantar o sistema, o Prefeito Municipal Eraldo Jorge Leite e Vice Prefeita Cileide Cabral da Silva Brito (secretária de saúde) estão oferecendo o que á de melhor em tecnologia para sua equipe de saúde e principalmente a população que vinha sofrendo com a falta de medicações e melhores atendimentos.

Com Gestor Municipal de Saúde.​- Roberti Lyus Silva Dias.