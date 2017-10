JATEÍ: Eraldo reúne com time do Cartório Santos Leite e firma compromisso para próximas competições

Comemoração do Cartório Santos Leite Futsal. (Foto: Radar MS)

Na última sexta (31) o prefeito Eraldo Jorge Leite de Jateí, se reuniu com o time vice campeão da Copa Pindorama MS, onde entregou as medalhas e fez um compromisso sendo esse: ''No que depender de nós vamos apoiar e manter esse time nas principais competições de futsal do estado, o esporte é muito importante para todos além de levar o nome de Jateí ao estado.''

O time do Cartório atualmente é composto pelo atletas: Kaique, Crisvaldo, Juca, Malakia, Allan, Rato, Renan, Coruja, Caio, Bambinha, Pedrinho, Hermes, Lucas. Todos eles agradeceram ao Prefeito Eraldo Jorge Leite e a comissão técnica formada por: Cordeiro, assistente Zinha e Presidente Silvio.

Estiveram presentes o dirigente de esportes Kleber, o secretário de finanças Rogério da Silva e o vereador Tingo.