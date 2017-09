JATEÍ: Eraldo entrega Plano Plurianual ao Legislativo que estabelece metas e objetivos do Executivo

FOTO: LUCAS MOURA - Eraldo entrega Plano Plurianual ao Legislativo que estabelece metas e objetivos do Executivo

O prefeito Eraldo Jorge Leite (PSB) entregou no último dia 31 de agosto o Plano Plurianual (PPA) 2018 – 2021, ao presidente de Câmara Municipal, Edison José de Lima Paz para apreciação dos vereadores do Legislativo de Jateí.

Participaram também do ato os Secretários Municipais Smith da Silveira (Administração), Controladora Telma Gandine, Luiz Carlos Burci (Governo) e Agenor dos Reis (Planejamento), servidores que também fazem parte do Grupo Executivo do Plano Plurianual (GEPPA), grupo este que monitora e avalia a execução do plano, e ainda presença da Ouvidora Regiane Stefanes e o diretor da Câmara Elias Ferreira.

Com a adoção desse plano, torna-se obrigatório o governo municipal planejar todas as suas ações e também seu orçamento de modo a não ferir as diretrizes nele contidas, somente devendo efetuar investimentos em programas estratégicos previstos na redação do PPA para o período vigente.

O prefeito satisfeito com a conclusão do Plano explica que pela primeira vez que a prefeitura de Jateí elaborou este documento através de um processo participativo reunindo todas as secretarias do município, um trabalho com muito esforço, eficiência e principalmente qualidade e transparência. “Seguiremos a risco o PPA, almejamos um trabalho em prol a população seguindo todos os parâmetros das leis” garante o prefeito.

O PPA estabelece diretrizes, metas e objetivos para serem seguidos pelo Executivo municipal no período de quatro anos, as mudanças torna mais transparente, a intenção foi planejar as ações do governo, incluindo as demandas da sociedade para a efetiva democratização dos planos estratégicos municipais. O Legislativo por sua vez tem até o dia 31 de dezembro de 2017 para aprovação do plano e encaminhar ao Executivo Municipal.